Про це в етері національного телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Тому вона закликає українців реагувати на всі сигнали повітряних тривог.

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Яка ситуація в Чорному морі та які атаки може здійснити ворог

Наталя Гуменюк повідомила, що у Чорному морі ворог зосередив корабельне угруповання у розмірі 15 одиниць. З них 4 надводні носії крилатих ракет та 2 носії підводних. Сумарний залп носіїв ракет може становити до 40 одиниць.

Однак Гуменюк зауважила, що не всі носії крилатих ракет можуть бути повністю споряджені, оскільки Україна не спостерігала відповідної активності. Та все ж загроза є. Зокрема, активність тактичної авіації росіян може свідчити про підготовку до ракетної атаки. Не виключено, що ворог здійснюватиме хвилеподібну атаку – використовуватиме різні типи ракет як повітряного, так і морського базування.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу відзначила, що у росіян залишилося не так багато ракет, тому вони використовують їх більш економно. Тож не виключено, що для атаки вони використовуватимуть іранські дрони-камікадзе, адже погодні умови, на жаль, дозволяють застосовувати їх. Росіяни, за словами Гуменюк, можуть використати групу "Шахідів" для відволікання ППО.

Під час бойової роботи, під час повітряної тривоги не можна сповіщати ані напрямки, куди слідкують ті чи інші баражуючі снаряди або ракети, ані роботу протиповітряної оборони за тими навіть обласними напрямками, де це відбувається. Чекайте офіційної інформації,

– наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що уночі 4 квітня росіяни атакували південні регіони України за допомогою іранських дронів-камікадзе. Для атаки ворог використав 17 безпілотників, 14 з яких знищили сили ППО. 13 іранських дронів збили над Одещиною і ще 1 над Миколаївщиною. Росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря. Унаслідок цього зафіксовано влучання на Одещині, після чого виникла пожежа. Постраждалих, на щастя, немає.