Об этом сообщили телеграм-каналы Exilenova+ и "Крымский ветер".

Каковы последствия ударов по Керчи?

В Керчи было шумно около часа ночи. В частности, местные жители сообщали о попадании в районе железнодорожного вокзала. В результате удара там вспыхнул пожар.

Вероятное попадание по железнодорожной станции: смотрите видео

Мониторы проанализировали спутниковые снимки и подтвердили многочисленные очаги пожаров на территории железнодорожной станции. Там горят склады, а также, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны, находившиеся на путях.

Столб дыма поднимается над Керчью: смотрите видео

Кроме того, неподалеку расположена электроподстанция ПС "Керченская" 110/35/6 кВ. Предположительно, там также произошел пожар.

Пожары после атак на Керчь / Фото "Крымский ветер"

Напомним, накануне ночью беспилотники провели атаку на Саратовскую область России. Они могли нанести удар по аэродрому "Энгельс-2", где после атаки заметили столб дыма и пожар.

До этого БПЛА провели атаку на большой нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После взрывов на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.