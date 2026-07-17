Про це повідомили телеграм-канали Exilenova+ та "Крымский ветер".
Які наслідки ударів по Керчі?
Гучно у Керчі було близько першої години ночі. Зокрема, місцеві повідомляли про приліт у районі залізничного вокзалу. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.
Ймовірне влучання по залізничній станції: дивіться відео
Монітори проаналізували супутникові знімки та підтвердили численні осередки пожеж на території залізничної станції. Там горять склади, а також, ймовірно, нафтобаза "Керч" і ешелони, що перебували на коліях.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Стовп диму здіймається над Керчю: дивіться відео
Крім того, неподалік розташована електропідстанція ПС "Керченська" 110/35/6 кВ". Попередньо, там також сталась пожежа.
Пожежі після атак на Керч / Фото "Крымский ветер"
Нагадаємо, напередодні вночі безпілотники атакували Саратовську область Росії. Вони могли вдарити по аеродрому "Енгельс-2", де після атаки помітили стовп диму та пожежу.
До цього БпЛА атакували великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після вибухів на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.