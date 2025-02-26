В Крыму дрон повредил российскую радиолокационную станцию ПВО, – СМИ

В среду, 26 февраля, неизвестные беспилотники атаковали оккупированный Крым. Один из них поразил радиолокационную станцию противовоздушной обороны врага.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Речь идет о повреждениях на территории мобильного пункта 31-й дивизии ПВО оккупационных вооруженных сил.

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Куда долетели дроны

По предварительной информации, инцидент произошел возле села Оленевка в районе мыса Тарханкут, обошлось без пострадавших.

К слову, ночью 26 февраля враждебная ПВО сбила якобы 128 воздушных целей, в частности, 30 – над оккупированным Крымом и 13 – над Черным и Азовским морями.

Напомним, ранее партизанское движение "Атеш" сообщало – россияне, обслуживающие ПВО на полуострове, ожидают масштабных ударов в ближайшие дни, в период с 24 по 26 февраля. Военные спорили из-за возможности уйти в отпуск, а также имитировали болезни.

В то же время подразделения внутренней безопасности проводили контрдиверсионные мероприятия, ведь "опасались утечек информации о точной дислокации комплексов".