Не только уничтожение буксира "Сатурн": какое главное достижение ночной атаки по Крыму

Украинские военные ночью 6 июня атаковали оккупированный Крым и уничтожили рейдовый буксир "Сатурн". Поражение очередного российского судна непосредственно потеря для россиян, но главное в этой атаке другое.

В ГУР отметили, что операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг. Подробнее об успешной атаке 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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"Я думаю, что ключевое в этой атаке – способность обходить заграждения, маневрировать и убеждение в том, что против дополнительных средств защиты, которые использует Россия, есть способы противодействия и они не могут остановить, в частности, дроны Magura", – сказал военный эксперт.

Какая цель атаки

Эта атака тщательно планировалась и готовилась. Как отметил Мусиенко, ее главная цель – это все же попытаться подобраться дальше к большему количеству кораблей, возможно, и к мосту, обойдя определенные заграждения.

Сейчас уже речь идет не только о том, что удается обходить даже под огнем, когда враг видит и пытается поразить, а фактически осуществлять маневры и обходить препятствия,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, поражения буксира, который попался на пути, потеря для врага, ведь это вспомогательный корабль, который играет определенные функции, например, буксировки. Прежде всего в порты заводят и выводят корабли, транспортные баржи и тому подобное.

Это потеря и плюс обхождение именно заграждений. Мне кажется, что это подготовка к большим атакам и, в частности, поражения российских кораблей,

– добавил Мусиенко.

Постепенно российский флот теряет корабль за кораблем различных типов. В один момент наступит время, когда окажется, что большинство кораблей уже потеряно. Пока Россия ничем не может помешать, несмотря на то, что россияне на самом деле не сидят на месте. Оккупанты ищут пути, каким образом этому противодействовать. Например, препятствия, заграждения против этого направлены.

Сейчас украинские силы как раз этими атаками демонстрируют, что им удается переигрывать врага. Однако после атаки ночью 6 июня российские войска снова соберутся и будут обсуждать, что делать, как усовершенствовать системы защиты, но, по мнению военного эксперта, вряд ли придумают что-то такое, что сделает невозможным и обезопасит от дальнейших атак.

"Я думаю, что так же дроны и к мосту будут подбираться", – предположил Мусиенко.

Россияне боятся и готовятся к удару по Крымскому мосту

В The Economist отметили, что Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск. Ведь сейчас Украина может поразить любую цель на полуострове.

ВСУ атакуют военные и критические объекты российских оккупантов в Крыму. Это существенно усложняет положение оккупантов на полуострове. Россия не может использовать Керченский мост для военной логистики.

В то же время как сообщили агенты партизанского движения "Атеш", оккупанты усилили охрану Крымского моста, наращивают авиацию, а также свозят туда системы ПВО.