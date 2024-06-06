У ГУР зауважили, що операція стала можливою в результаті прориву морських фортифікацій, які будував ворог. Детальніше про успішну атаку 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Я думаю, що ключове у цій атаці – здатність оминати загородження, маневрувати й пересвідчення в тому, що проти додаткових засобів захисту, які використовує Росія, є способи протидії й вони не можуть зупинити, зокрема, дрони Magura", – мовив військовий експерт.

Яка мета атаки

Ця атака ретельно планувалася та готувалася. Як зазначив Мусієнко, її головна мета – це все ж таки спробувати підібратися далі до більшої кількості кораблів, можливо, й до мосту, обійшовши певні загородження.

Зараз уже йдеться не тільки про те, що вдається обходити навіть під вогнем, коли ворог бачить й намагається уразити, а фактично здійснювати маневри й обходити перешкоди,

– зауважив військовий експерт.

Крім того, ураження буксира, який трапився на шляху, втрата для ворога, адже це допоміжний корабель, який відіграє певні функції, наприклад, буксирування. Насамперед у порти заводять й виводять кораблі, транспортні баржі тощо.

Це втрата і плюс обходження саме загороджень. Мені здається, що це підготовка до більших атак й, зокрема, ураження російських кораблів,

– додав Мусієнко.

Поступово російський флот втрачає корабель за кораблем різних типів. В один момент настане час, коли виявиться, що більшість кораблів уже втрачено. Поки що Росія нічим не може завадити, попри те, що росіяни насправді не сидять на місці. Окупанти шукають шляхи, яким чином цьому протидіяти. Наприклад, перешкоди, загородження проти цього спрямовані.

Зараз українські сили якраз цими атаками демонструють, що їм вдається перегравати ворога. Однак після атаки вночі 6 червня російські війська знову зберуться й будуть обговорювати, що робити, як вдосконалити системи захисту, але, на думку військового експерта, навряд чи придумають щось таке, що унеможливить і убезпечить від подальших атак.

"Я думаю, що так само дрони й до мосту будуть підбиратися", – припустив Мусієнко.

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