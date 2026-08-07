Об этом сообщил "Крымский ветер".

В ночь на 7 августа под ударом оказался военный аэродром "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

Первые попадания местные жители зафиксировали в период с 03:30 до 03:39, а повторную серию взрывов слышали с 04:34 до 04:47.

На территории аэродрома возник масштабный пожар: горит склад горюче-смазочных материалов, а также наблюдается мощная детонация боеприпасов.

Последствия атаки на аэродром: смотрите видео

Очевидцы сообщают о двух очагах возгорания и сиянии, которое видно за несколько километров.

Российские захватчики используют площадку "Гвардейское" как для базирования авиации, так и для запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

Российское Минобороны сообщило, что над Крымом ночью ПВО якобы сбила несколько беспилотников. Около 09:14 в регионе объявили об отмене угрозы со стороны БПЛА.

Кроме того, оккупационные власти не сообщили ничего о последствиях атаки.

Это уже не первый успешный удар по этому объекту. В частности, в июле Силы обороны Украины поразили на аэродроме "Гвардейское" два ангара, где россияне хранили дроны-камикадзе и авиационное оборудование.

Другие новости об атаках дронов на Крым

Ночью 3 августа дроны провели атаку на оккупированный Крым. Наиболее громко было в Керчи. Там зафиксировали несколько пожаров.

Предположительно, произошел удар в районе Центрального рынка. Там дрон мог попасть в электроподстанцию на улице Мирошника. Пожар в Керчи заметили рядом с Керченским мостом во временном поселке его строителей.

Поздно вечером 27 июля и ночью 28-го беспилотники провели очередную атаку на Крым. Громко было в Севастополе и Симферополе.

Кроме того, оккупанты пытались сбить дроны в Бахчисарайском районе. Также слышалась стрельба по БПЛА в Феодосии и в районе мыса Фиолент. Впоследствии возле последнего оккупанты запустили ракету с "Панциря".

Также ночью с 1 на 2 августа в Керчи и в окрестностях раздавались взрывы. В результате этого зафиксированы пожары, в частности, на территории железнодорожного батальона.