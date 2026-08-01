Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер".

Что известно о пожарах в Керчи?

Спутниковые снимки свидетельствуют о возгораниях сразу в нескольких местах. Речь идет о территории железнодорожного батальона и воинской части. Также произошел лесной пожар.

Как отмечает "Крымский ветер", 1630-й отдельный путевой железнодорожный батальон – это воинская часть № 98546 Вооруженных Сил России.

Также сообщается о пожаре на территории расположенной рядом воинской части. Стрельба, предположительно, связанная с попытками отразить атаку, фиксировалась в районе Керченского моста около 7:36.

Пожары в Керчи: смотрите спутниковые снимки

Напомним, что в ночь на 17 июля в оккупированной Керчи прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнуло несколько пожаров. Один из возможных прилетов произошел вблизи железнодорожного вокзала. Спутниковые снимки, проанализированные мониторами, подтверждают возгорание на территории железнодорожной станции.

Предположительно, могли гореть склады, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Также сообщалось о пожаре в районе электроподстанции "Керченская".

В целом отметим, что Крым в последнее время нередко подвергается атакам. В частности, в ночь на 28 июля взрывы прогремели в разных районах полуострова, в том числе в Севастополе, Симферополе, Феодосии и вблизи мыса Фиолент.

В Феодосии, возможно, была поражена электроподстанция на Керченском шоссе, после чего там возник пожар и начались перебои с электроснабжением. Также сообщалось о дыме в районе местной нефтебазы. После атаки проблемы со светом возникли и в Керчи.