Про це інформує моніторинговий канал "Кримський вітер".

Що відомо про пожежі в Керчі?

Супутникові знімки свідчать про загоряння одразу в декількох локаціях. Йдеться про територію залізничного батальйону та військової частини. Також сталася ландшафтна пожежа.

Як зазначає "Кримський вітер", 1630-й окремий шляховий залізничний батальйон – це військова частина №98546 Збройних Сил Росії.

Також повідомляється про пожежу на території розташованої поруч військової частини. Стрілянина, імовірно, через спроби відбивати атаку фіксувалася у районі Керченського мосту близько 7:36.

Пожежі в Керчі: дивіться супутникові знімки

Нагадаємо, що в ніч на 17 липня в окупованій Керчі пролунала серія вибухів, після чого в місті спалахнуло кілька пожеж. Один із можливих прильотів стався поблизу залізничного вокзалу. Супутникові знімки, які проаналізували монітори, підтверджують займання на території залізничної станції.

Попередньо, могли горіти склади, нафтобаза "Керч" та ешелони на коліях. Також повідомлялося про пожежу в районі електропідстанції "Керченська".

Загалом зазначимо, що Крим останнім часом нерідко зазнає атак. Зокрема, в ніч проти 28 липня вибухи пролунали в різних районах півострова, зокрема в Севастополі, Сімферополі, Феодосії та поблизу мису Фіолент.

У Феодосії могло бути уражено електропідстанцію на Керченському шосе, після чого там виникла пожежа та почалися перебої з електропостачанням. Також повідомлялося про дим у районі місцевої нафтобази. Після атаки проблеми зі світлом виникли й у Керчі.