Враг ударил по поликлинике и жилому дому в Купянске: погибли люди

Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты, которые удалось деоккупировать. Так, оккупанты атаковали Купянск в Харьковской области. Известно о жертвах.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, российские военные обстреляли Купянск. Известно о попадании как по жилому дому, так и по поликлинике.

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По словам Тимошенко, в результате атаки погибли два человека. Они как раз проходили мимо мест попадания, когда произошли прилеты.

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Он также выложил в сеть фото, где можно увидеть последствия вражеской атаки. Уничтожены многоэтажки и деревья. Полностью уничтожена кровля одного из зданий, которое еще и загорелось от атаки. Кроме того, на земле можно увидеть воронки от попавших снарядов.

Последствия атаки Купянска россиянами / Фото из телеграма Тимошенко

Оккупанты атаковали больницу на Запорожье

Напомним, что в ночь на 23 ноября российские военные обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы на Запорожье. Известно, что в результате этого погиб младенец.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух. Он отметил, что огромными ракетами оккупанты обстреляли маленькое родильное отделение.

Как отметили спасатели, ракетный удар пришелся на часть больницы. В результате разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.

Известно, что на момент попадания в отделении находились сама роженица, новорожденный младенец, а также врач. Ребенок, к сожалению, погиб. Его мать и врача удалось спасти из-под обломков. Согласно предварительной информации, под завалами больше никого нет.

Вскоре дополнительной информацией поделился замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он отметил, что захватчики атаковали родильное отделение ракетами типа С-300. Также, по его словам, мальчик, чью жизнь унес враг, родился всего 2 дня назад.

Он также предварительно подтвердил, что в результате атаки пострадали два человека. Это могут быть врачи. Известно лишь, что один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что касается состояния матери погибшего мальчика, то Тимошенко ничего не сказал. Только отметил, что по состоянию на 07:50 на месте трагедии продолжают свою работу спасатели. Они все еще разбирают завалы.

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