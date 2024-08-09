Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что вероятно виновным за атаку в Курской области сделают начальника генштаба России Валерия Герасимова. Ведь во время заседания совбеза прозвучали заявления, что эту ситуацию должен решить он, а затем доложить Путину о результатах своей работы.

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Герасимову события на Курщине не простят

Рейтерович отметил, что начальник генштаба должен был понимать все риски, что на территории России было недостаточно войск. Также политолог не исключает и того, что в генштабе могли даже и не думать, что подобный прорыв может произойти. По его словам, Герасимову придется нести ответственность. Эту историю ему не простят, тем более, что выйти победителями из нее представителям российской власти никак не удастся.

Путин не будет за это отвечать, поэтому будут искать другого, на кого можно это повесить. Обвинить чеченские батальоны, которые там находились, и Кадырова – не получится, потому что страшно, поскольку нет уверенности, что они дальше будут вести себя адекватно и будут лояльны к режиму. То, что они сбежали, даже у российских военкоров и многих россиян не вызывает сомнения,

– озвучил Рейтерович.

Россияне в очередной раз увидели неспособность власти защитить их

Политолог отметил, что поведение Путина в эти дни свидетельствует о его растерянности и раздраженности. По его словам, когда глава Кремля сидел во время заседания совбеза, было видно, что он злой и нервный. Рейтерович уверен, что российский диктатор брать эту ситуацию в свои руки не будет, потому что боится.

Российские пропагандисты сначала думали, что в Курской области рейд, который в течение дня закончится, поэтому начали эти события активно освещать, чтобы потом отчитаться, как Россия героически выиграла. Однако ситуация развернулась в другом направлении, теперь фокус внимания от Путина им надо отвести. Рейтерович предположил, что в дальнейшем пропагандисты будут раскручивать тезис о том, что Путину не сообщили заранее о возможном прорыве на Курщине.

"И будет такая картинка, как когда-то, что Сталин хороший, а генералы плохие. Путин уже начал заявлять о 10 тысячах рублей выплат для эвакуированных, может раздавать определенные награды, чтобы отвести от себя внимание. Но даже те россияне, которые далеко находятся от Курщины, видят, что российская власть опять оказалась беспомощной. Как она не была готова к рейдам, которые проводили российские добровольческие отряды, так она не готова была и к более масштабному событию в Курской области", – отметил политолог.

"Срочники" сдаются в плен

Политолог обратил внимание на две показательные ситуации вокруг событий в Курской области. По его словам, военнослужащие срочной службы не стали защищать родную землю, а сразу сдались в плен. Более того – на Курщине не проявили себя бойцы территориальной обороны, в которую, со слов Рейтеровича, российские власти вкладывали большие деньги.

"Российское население оттуда драпает, ничего не слышно о теробороне, в которую вкладывали сотни миллионов или даже миллиардов рублей. Эта ситуация разбивает мифы о патриотизме и демонстрирует, что когда россиянам дают по зубам, они сразу прячутся под веником. Показательна также история со "срочниками", которые сотнями сдаются в плен. По логике, они на своей земле, должны за нее сражаться, а они сразу бросают оружие и сдаются", – подытожил Рейтерович.