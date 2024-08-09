Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Рейтерович, наголосивши, що ймовірно винним за атаку в Курській області зроблять начальника генштабу Росії Валерія Герасимова. Адже під час засідання радбезу прозвучали заяви, що цю ситуацію повинен вирішити він, а потім доповісти Путіну про результати своєї роботи.

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Герасимову події на Курщині не пробачать

Рейтерович зауважив, що начальник генштабу мав розуміти всі ризики, що на території Росії було недостатньо військ. Також політолог не виключає й того, що в генштабі могли навіть і не думати, що подібний прорив може відбутися. З його слів, Герасимову доведеться нести відповідальність. Цю історію йому не пробачать, тим більше, що вийти переможцями з неї представникам російської влади ніяк не вдасться.

Путін не буде за це відповідати, тому шукатимуть іншого, на кого можна це повісити. Звинуватити чеченські батальйони, які там перебували, й Кадирова – не вийде, бо боязно, оскільки немає впевненості, що вони далі поводитимуться адекватно й будуть лояльні до режиму. Те, що вони втікли, навіть у російських воєнкорів й багатьох росіян не викликає сумніву,

– озвучив Рейтерович.

Росіяни вчергове побачили неспроможність влади захистити їх

Політолог наголосив, що поведінка Путіна цими днями свідчить про розгубленість й роздратованість. З його слів, коли очільник Кремля сидів під час засідання радбезу, було видно, що він злий і знервований. Рейтерович впевнений, що російський диктатор брати цю ситуацію у свої руки не буде, бо боїться.

Російські пропагандисти спочатку думали, що в Курській області рейд, який протягом дня закінчиться, то ж почали ці події активно висвітлювати, щоб потім звітувати, як Росія героїчно виграла. Однак ситуація розгорнулась в іншому напрямку, тепер фокус уваги від Путіна їм треба відвести. Рейтерович припустив, що надалі пропагандисти розкручуватимуть тезу щодо того, що Путіну не повідомили завчасно про можливий прорив на Курщині.

"І буде така картинка, як колись, що Сталін хороший, а генерали погані. Путін вже почав заявляти про 10 тисяч рублів виплат для евакуйованих, може роздаватиме певні нагороди, щоб відвести від себе увагу. Але навіть ті росіяни, які далеко перебувають від Курщини, бачать, що російська влада знову виявилася безпорадною. Як вона не була готова до рейдів, які проводили російські добровольчі загони, так вона не готова була й до масштабнішої події в Курській області", – зазначив політолог.

"Строковики" здаються в полон

Політолог звернув увагу на дві показові ситуації довкола подій в Курській області. З його слів, військовослужбовці строкової служби не стали захищати рідну землю, а одразу здалися в полон. Ба більше – на Курщині не проявили себе бійці територіальної оборони, в яку, зі слів Рейтеровича, російська влада вкладала великі гроші.

"Російське населення звідти драпає, нічого не чутно про тероборону, в яку вкладали сотні мільйонів або й мільярдів рублів. Ця ситуація розбиває міфи про патріотизм і демонструє, що коли росіянам дають по зубах, вони одразу ховаються під віником. Показовою є також історія зі "строковиками", які сотнями здаються в полон. За логікою, вони на своїй землі, мають за неї битися, а вони відразу кидають зброю й здаються", – підсумував Рейтерович.