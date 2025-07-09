Во время атаки на Луцк храм УПЦ МП не впустил в укрытие людей с домашними любимцами

В ночь на 9 июля Россия массированно атаковала Луцк ракетами и ударными БпЛА. Во время обстрела людей с животными не впустили в укрытие храма УПЦ МП.

Об инциденте рассказала местная жительница Ирина Хаслам в Facebook, а впоследствии пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Виктор Анипко дал комментарий ZAXID.NET. Передает 24 Канал.

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Запрет на вход объяснили "канонами"

Ночью, когда Луцк подвергся самой массированной вражеской атаке, жители пытались добраться до убежища в Соборе всех святых земли Волынской. Однако, как рассказала волынянка, людям с животными отказали в праве укрыться.

По ее словам, десятки жителей города с домашними любимцами остались ждать на лестнице храма, тогда как город страдал от обстрела.

Факт недопуска животных в укрытие подтвердил Виктор Анипко. По его словам, это решение обусловлено "церковными канонами". В то же время он добавил, что люди могли оставить животных у входа и сами спуститься в подвал.

Впоследствии настоятель храма Владимир Яцишин, со своей стороны, назвал информацию лучанки фейком. Он заявил, что посетители якобы пытались пройти с животными в само помещение храма. А вот, мол, в коридоре и укрытии они могли находиться.

Местные жители вспомнили, что это не первый подобный инцидент в этом храме. В начале полномасштабного вторжения, по их словам, укрытие в храме было закрыто. В епархии тогда объясняли ситуацию ремонтом.

Что известно об атаке на Луцк

В ночь на 9 июля российские войска нанесли удары по Украине. Основным направлением стала Волынь. В городе в результате обстрела вспыхнули пожары в гаражном кооперативе и на территории частного предприятия. Информации о пострадавших нет.