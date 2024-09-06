Состояние сложное, – Садовый о пострадавших в результате атаки России на Львов 4 сентября

Бойцы Путина 4 сентября нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Львова. Россия убила еще 7 гражданских. Более 60 человек пострадали.

В каком состоянии пострадавшие в результате террористической атаки российских военных преступников, в эфире телемарафона рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие в результате атаки на Львов 4 сентября

Мэр рассказал, что за помощью обратились 64 человека. По состоянию на 6 сентября 25 человек находятся в больнице.

Многим из них сделали достаточно сложные операции. Состояние сложное, но есть надежда, что все будет хорошо,

– заявил Андрей Садовый.

Очень много людей в состоянии шока. Городской голова подчеркнул, никто не может понять человека, который потерял своих родных, близких просто в собственном доме.

"Никто же не думал. Потому что это был один из самых безопасных районов Львова. Улица Коновальца. Фактически сам центр", – отметил городской голова.

Садовый рассказал, что в результате российской атаки была острая потребность в крови. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась. Однако стоит понимать, что город каждый день принимает раненых. Проводятся операции, реабилитации.

Поэтому кровь постоянно нужна. Если есть такая возможность, пожалуйста, присоединяйтесь к этой кампании. Приходите, сдавайте кровь на Миколайчука, Топольной. Это важно,

– подчеркнул мэр Львова.