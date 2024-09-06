В якому стані постраждалі внаслідок терористичної атаки російських воєнних злочинців, в ефірі телемарафону розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 Канал.

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В якому стані постраждалі внаслідок атаки на Львів 4 вересня

Мер розповів, що за допомогою звернулися 64 людини. Станом на 6 вересня 25 людей перебувають у лікарні.

Багатьом з них зробили достатньо складні операції. Стан складний, але є надія, що все буде гаразд,

– заявив Андрій Садовий.

Дуже багато людей у стані шоку. Міський голова зауважив, ніхто не може зрозуміти людину, яка втратила своїх рідних, близьких просто у власному будинку.

"Ніхто ж не думав. Тому що це був один з найбезпечніших районів Львова. Вулиця Коновальця. Фактично сам центр", – зазначив міський голова.

Садовий розповів, що внаслідок російської атаки була гостра потреба у крові. Наразі ситуація більш-менш стабілізувалася. Однак, варто розуміти, що місто кожного дня приймає поранених. Проводяться операції, реабілітації.

Тому кров постійно потрібна. Якщо є така можливість, будь ласка, долучайтеся до цієї кампанії. Приходьте здавайте кров на Миколайчука, Топольній. Це важливо,

– підкреслив мер Львова.