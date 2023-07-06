Самой младшей было 32, самой старшей – 63: в ОВА рассказали о жертвах во Львове
Источник:Максим Козицкий
В результате ракетного удара во Львове погибли четыре человека. А именно три женщины и один мужчина.
По состоянию на обед 6 июля уже подтвердили гибель четырех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы – под ними еще могут быть люди.
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Что известно о жертвах во Львове
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил данные о погибших и извинился за неточность. Старая информация о гибели 21-летней девушки и 95-летней женщины, пережившей Вторую мировую войну, была записана со слов соседей и не соответствует действительности.
Уже известны имена и возраст всех 4 погибших. Ракетная атака России по Львову унесла жизни 32-летней Анастасии и ее 60-летней мамы Мирославы, 63-летней Ирины и 35-летнего Михаила.
Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит за всех. Отомстим!
– написал Козицкий.
В настоящее время в медицинской помощи нуждаются 34 человека. 13 из них – госпитализировали.
Разрушены:
- более 30 домов;
- более 250 квартир;
- 10 общежитий;
- дом ребенка;
- два вуза;
- санаторная школа.
Повреждена одна подстанция во Львове – 150 абонентов остаются без электроснабжения. В ОВА отметили, что это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны.
Местные власти подчеркнули, что рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и в момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек.
Ракетный обстрел Львова: последние новости
- Уже известно, что погибли 4 человека. Спасены 7 человек, пострадали 37, эвакуированы 64 человека.
- В настоящее время идут разбор разрушенного дома и поисково-спасательные работы. Также проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
- В результате ночной атаки по Львову разрушена одна из подстанций – без света остаются 150 абонентов.
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных помещений.
- Кстати, Россия также ударила ракетами "Калибр" по историческому ареалу – буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра".