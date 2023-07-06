Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что эти два дома, которые больше всего повреждены во время ночной ракетной атаки России, являются памяткой архитектуры местного значения. Об этом он сказал 6 июля во время брифинга, передает 24 Канал.

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Что известно об этих домах

Городской голова отметил, что они строились достаточно надежно. Если бы там стоял панельный дом, построенный в 80-е годы, то была бы еще большая трагедия. Такое здание просто сложилось бы.

Этот дом выдержал удар. Мы надеемся, что удастся его полностью отстроить. Это два целых дома. Но, конечно, будет заключение экспертов. Мы сможем иметь информацию ориентировочно в конце дня (6 июля – 24 Канал), когда МЧС закончит работу,

– сказал мэр.

Садовый подчеркнул, что на восстановление здания уйдут не недели, а несколько месяцев. В этот период власти обеспечат людей жильем в общежитиях или в других помещениях.

Что будет с другими поврежденными домами

Городской голова заявил, что в других зданиях, которые повреждены, нет критических разрушений. Это все можно отремонтировать в течение одной или двух недель. По мнению Садового, из этих домов не нужно будет выселять людей.

Также мэр высказался по поводу выбитых окон. По его словам, есть 2 опции. Либо установку будут проводить коммунальные службы, либо люди будут менять окна самостоятельно, а власти компенсируют им средства через соответствующие структуры.

Что сказал Ткаченко о поврежденных домах

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем блоге, что захватчики ударили по Историческому ареалу. Речь идет о буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра".

Этот комплекс состоит из 17 жилых домов и имеет статус памятника архитектуры местного значения. Ткаченко заявил, что сообщит о российской атаке ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что у России нет никакого права быть полноценным членом международных организаций.

Ужасные последствия ракетной атаки по Львову / Фото из соцсетей



Что известно об атаке России на Львов