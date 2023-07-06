Мер Львова Андрій Садовий заявив, що ці два будинки, що зазнали найбільше пошкоджень під час нічної ракетної атаки Росії, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Про це він сказав 6 липня під час брифінгу, передає 24 Канал.

Читайте також "Хлопці, несіть ноші": відео перших хвилин після ракетного удару по будинку у Львові

Що відомо про ці будинки

Міський голова зазначив, що вони будувалися достатньо міцно. Якби там стояв панельний будинок, збудований у 80-х роках, то була б ще більша трагедія. Така будівля просто б склалася.

Цей будинок витримав удар. Ми маємо надію, що вдасться цей будинок повністю відбудувати. Це два повних будинки. Але, звичайно, буде заключення експертів. Ми зможемо мати інформацію орієнтовно у кінці дня (6 липня – 24 Канал), коли МНС закінчить роботу,

– сказав мер.

Садовий наголосив, що на відновлення будівлі підуть не тижні, а декілька місяців. На цей період влада забезпечить людей проживанням у гуртожитках або в інших помешканнях.

Що буде з іншими пошкодженими будинками

Міський голова заявив, що в інших будівлях, які зазнали ушкоджень, немає критичних пошкоджень. Це все можна відремонтувати протягом одного чи двох тижнів. На думку Садового, з цих будинків не потрібно буде виселяти людей.

Також мер висловився щодо вибитих вікон. За його словами, є 2 опції. Або встановлення проводитимуть комунальні служби, або люди будуть міняти вікна самостійно, а влада компенсує їм кошти через відповідні структури.

Що сказав Ткаченко про пошкоджені будинки

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у своєму блозі, що загарбники вдарили по Історичному ареалу. Мовиться про буферну зону об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Цей комплекс складається з 17 житлових будинків та має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Ткаченко заявив, що повідомить про російську атаку ЮНЕСКО. Він наголосив, що Росія не має жодного права бути повноцінним членом міжнародних організацій.

Жахливі наслідки ракетної атаки на Львів / Фото з соцмереж



Що відомо про атаку Росії на Львів