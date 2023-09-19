В частности, движение транспорта там было запрещено. Кроме этого, на улице Городоцкой работала специальная техника.
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На улице Городецкой возобновили движение
В патрульной полиции Львовской области отметили, что транспорт начал двигаться по улице Городоцкой примерно в 18 часов 27 минут. Это произошло почти после 9 часов перекрытия движения.
Движение возобновили!
– написали в патрульной полиции области.
Ранее во Львовском городском совете отмечали, что улица Городоцкая перекрыта от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны. Жителей города призвали обходить указанный участок дороги.
Кроме того, в горсовете отметили, что в результате перекрытия улицы Городоцкой троллейбус №27 временно курсирует по маршруту троллейбуса №32, следуя от Университета до улицы Суботовской. Впоследствии стало известно, что весь общественный транспорт начал курсировать в обычном режиме.
Что известно об атаке Львова "Шахедами"
- Во время атаки "Шахедами" в ночь на 19 сентября российские беспилотники обнаружили и во Львовской области. Впоследствии очевидцы сообщали о громкие звуки взрывов.
- Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в результате массированной атаки беспилотниками в городе есть попадание. Он отметил, что на место происшествия уже выехали спасательные службы.
- Впоследствии под завалами во Львове нашли еще тело погибшего мужчины. Он был работником склада, в который попали обломки "Шахедов".
- Стоит отметить, что страна-агрессорка попала в состав с гуманитарной помощью. Там около 300 тонн помощи просто выгорело дотла, а также выгорел и гуманитарный транспорт, который должен помогать нашим гражданам.
- Кроме того, оккупанты уничтожили также и польский завод, занимавшийся производством окон. Общий ущерб составляет более 10 миллионов злотых, или почти 85 миллионов гривен.