Зокрема, рух транспорту там був заборонений. Крім цього, на вулиці Городоцькій працювала спеціальна техніка.

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На вулиці Городецькій відновили рух

У патрульній поліції Львівщини зазначили, що транспорт почав рухатися вулицею Городоцькою приблизно о 18 годині 27 хвилин. Це сталося майже після 9 годин перекриття руху.

Рух відновили!
– написали у патрульній поліції області.

Раніше у Львівській міській раді зазначали, що вулиця Городоцька перекрита від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони. Жителів міста закликали оминати зазначену ділянку дороги.

Крім того, у міськраді наголосили, що внаслідок перекриття вулиці Городоцької тролейбус №27 тимчасово курсує за маршрутом тролейбуса №32, їдучи від Університету до вулиці Суботівської. Згодом стало відомо, що весь громадський транспорт почав курсувати у звичному режимі.

Що відомо про атаку Львова "Шахедами"

  • Під час атаки "Шахедами" вночі 19 вересня російські безпілотники виявили й у Львівській області. Згодом очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів.
  • Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Він наголосив, що на місце подій вже виїхали рятувальні служби.
  • Згодом під завалами у Львові знайшли ще тіло загиблого чоловіка. Він був працівником складу, в який влучили уламки "Шахедів".
  • Варто зазначити, що країна-агресорка поцілила у склад з гуманітарною допомогою. Там близько 300 тонн допомоги просто вигоріло вщент, а також вигорів і гуманітарний транспорт, який мав допомагати нашим громадянам.
  • Крім того, окупанти знищили також і польський завод, який займався виробництвом вікон. Загальні збитки становлять понад 10 мільйонів злотих, або майже 85 мільйонів гривень.