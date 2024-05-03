Враг атаковал "Градами" Донецкую область: убил 12-летнего ребенка и его бабушку

Российская армия продолжает совершать военные преступления на территории нашего государства. В частности, оккупанты убили 12-летнего ребенка и его бабушку, еще двух гражданских ранили.

В четверг, 2 мая, в областной прокуратуре Донецкой области констатировали, что начали расследование по указанному факту. Собственно, враг атаковал территорию в районе города Покровска.

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Атака в Донецкой области: погибли 2 человека

Как утверждают следователи, около 18:30 (2 мая), российская армия нанесла удар по селу Мемрик Покровского района. По предварительной информации, захватчики атаковали населенный пункт из ракетной системы залпового огня "Град".

Вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный возле домовладения автомобиль. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения различной степени тяжести.

Врачи диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы. Как пишут в Донецкой областной прокуратуре, на момент обстрела местные жители находились во дворах домов.

Прокуроры отмечают, что все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями российской армии. Не должно быть сомнений в том, что захватчиков догонит ответственность за все совершенные преступления.

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Враг не прекращает воздушный террор