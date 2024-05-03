Враг атаковал "Градами" Донецкую область: убил 12-летнего ребенка и его бабушку
Источник:Донецкая областная прокуратура
Российская армия продолжает совершать военные преступления на территории нашего государства. В частности, оккупанты убили 12-летнего ребенка и его бабушку, еще двух гражданских ранили.
В четверг, 2 мая, в областной прокуратуре Донецкой области констатировали, что начали расследование по указанному факту. Собственно, враг атаковал территорию в районе города Покровска.
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Атака в Донецкой области: погибли 2 человека
Как утверждают следователи, около 18:30 (2 мая), российская армия нанесла удар по селу Мемрик Покровского района. По предварительной информации, захватчики атаковали населенный пункт из ракетной системы залпового огня "Град".
Вражеский снаряд попал по частному сектору, попав в припаркованный возле домовладения автомобиль. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 65-летняя бабушка и ее внучка 12 лет. 35-летняя мать ребенка и 68-летний сосед получили ранения различной степени тяжести.
Врачи диагностировали у пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы. Как пишут в Донецкой областной прокуратуре, на момент обстрела местные жители находились во дворах домов.
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Враг не прекращает воздушный террор
- В результате российского ракетного обстрела по Одессе в ночь на 2 мая была разрушена гражданская инфраструктура. Известно о 14 пострадавших, по словам руководителя областной военной администрации Олега Кипера.
- Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов констатировал, что во время российского удара была повреждена гражданская инфраструктура. Под прицел попали именно сортировочное депо и отделение "Новой почты". Вспыхнул масштабный пожар.
- В сети публикуют кадры, на которых видно последствия вражеского обстрела города. Огонь охватил всего около 6 тысяч квадратных метров, но его таки удалось ликвидировать соответствующим службам.
- Вместе с тем следует вспомнить, что 1 мая в больнице умер человек, который был ранен из-за атаки противника по Одессе 29 апреля. В тот день оккупанты ударили по городу, вероятно, именно "Искандером" с кассетной частью. Это баллистическое оружие.