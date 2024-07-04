Меткомбинат трудно вывести из строя: Свитан предположил, как это удалось ГУР в России

Бойцы ГУР и СВР в ночь на 1 июля остановили работу Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова. Украинские дроны поразили две основные электроподстанции Белгородской области, которые питали предприятие.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что украинские спецслужбы нашли эффективный способ выводить из строя крупнейшие металлургические комбинаты врага. Также эти атаки являются элементами ЦИПСО.

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Двойной удар

Поскольку Россия перевела свою промышленность на военные рельсы, то любой объект российской экономики является военным и целью для украинских средств поражения.

В частности металлургические заводы России, ведь они изготавливают сталь, которая также нужна предприятиям ВПК для производства военной техники.

Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова в Белгородской области является металлургическим предприятием полного цикла. На комбинате реализована технология прямого восстановления железа и плавки в электропечах, которая позволяет изготовить металл почти свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Меткомбинат трудно вывести из строя – нужно попытаться нанести удары авиабомбами. Также можно уничтожить кислородные цеха или емкости с кислородом. После этого останавливается технологический процесс варки стали,

– объяснил военный эксперт.

Еще один способ – уничтожение систем энергообеспечения предприятия разного уровня генерации, переброски электроэнергии (ЛЭП) или станций понижения напряжения (в частности, трансформаторных подстанций).

По нескольким этим направлениям украинские спецслужбы работают, атакуя кислородные цеха и подстанции, которые питают меткомбинат.

В Белгородской области подстанции горели мощно, а столб дыма было видно издалека. Поэтому это двойной удар, который кроме вреда экономике врага, влияет на морально-психологическое состояние россиян,

– отметил Роман Свитан.

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Напомним, что в результате атаки Оскольский электрометаллургический комбинат был полностью обесточен. Из-за этого остановились все его электродуговые печи, в которых застыл металл. Для возобновления работы необходима полная чистка и замена дуговых элементов. В то же время некоторые работники комбината считают, что потребуется устанавливать печи заново.