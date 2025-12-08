Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике: что чаще всего будут атаковать

Российские войска в основном нацеливаются на крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта. Малые и средние станции почти не становятся целями из-за низкой эффективности таких ударов.

Риск ударов по малой генерации остается достаточно низким. Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, передает 24 Канал.

Что известно о новой тактике ударов россиян по украинской энергетике?

По словам Геруса, российские атаки направлены преимущественно на мощные объекты энергосистемы, которые расположены минимум в 100 километрах от зоны боевых действий.

Обратите внимание! Поражение небольших генерирующих станций – малоэффективно, ведь объекты с мощностью 1 – 10 мегаватт не имеют критического влияния на общую работу энергосистемы.

Он отметил, что риск ударов по малой генерации является "достаточно низким, даже минимальным", если такие станции не расположены вблизи фронта.

Герус также напомнил, что развитие малой генерации предусматривает увеличение количества небольших энергообъектов по всей стране. Для этого государство, по его словам, должно обеспечить благоприятные условия для инвесторов и стимулировать строительство большого количества малых генерирующих станций.

