Как сообщает The Moscow Times, изменения коснулись более 400 вылетов и прилетов. Россияне называют эту атаку на регион самой масштабной.

Что происходит в российских аэропортах

Больше всего пострадал московский аэропорт "Шереметьево", где отменили более трех десятков рейсов, а еще около 240 задержали. Часть самолетов перенаправили в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Аналогичная ситуация наблюдается и в "Внуково", где отменили 11 рейсов, а более 120 самолетов вынуждены были ждать разрешения на взлет или посадку. Проблемы затронули как внутренние маршруты, например, в Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Пермь и другие города, так и международные направления, в частности в Беларусь, Турцию, Египет и Армению.

В "Домодедово" и "Жуковском" также задержали десятки самолетов.

Россияне жалуются на авиаколлапс после атаки: смотрите видео

Для нанесения удара по объектам в тылу врага украинские военные использовали новые украинские разработки. В частности, речь идет об оружии под названием "Фламинго" и Pelican.

Напомним, эта атака также вызвала масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотни.

В целом украинские беспилотники регулярно парализуют российскую авиацию, и только в течение августа вражеские аэродромы прекращали работу почти тысячу раз.