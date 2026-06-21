Под Москвой продолжают устанавливать ПВО на крышах многоэтажек

В окрестностях Москвы продолжают устанавливать новые системы противовоздушной обороны. Вероятно, одна из платформ для их размещения появилась в городе Реутов.

Об этом пишет Astra.

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Как пытаются защитить Москву от атак?

Телеграм-канал проанализировал очередное видео от очевидца из города, расположенного на окраине российской столицы. На кадрах видно, как вертолёт российского МЧС устанавливает, вероятно, платформу для размещения комплекса ПВО на крыше офисного многоэтажного здания. Более того, на объекте уже есть аналогичная конструкция.

Установка конструкции для ПВО под Москвой: смотрите видео

OSINT-аналитики установили, что офисное здание расположено на одной из улиц в центральном районе Реутова.

Подобные случаи фиксировались и ранее. В частности, вертолёт с, вероятно, платформой заметили в московском районе Вешняки. Он двигался в направлении центра Москвы.

Вертолёт несёт похожую платформу в Москве: смотрите видео

До этого такую же конструкцию могли установить на самом высоком здании в Чертаново — на крыше жилого комплекса "Авеню 77" в южной части российского города.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что российская ПВО прикрывает в первую очередь центр Москвы, где расположена целая серия объектов военно-промышленного комплекса. А вот окраины не так хорошо защищены. Поэтому 18 июня Силам обороны Украины удалось найти "дыры" в ПВО противника и нанести удар по Москве.