Месть за Сумы: кадры момента атаки и ее последствий по казарме 112 ракетной бригады России
- ВСУ атаковали казарму 112 российской гвардейской ракетной бригады в городе Шуя, Ивановская область, в ответ на обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 мирных жителей.
- Атака, осуществлена украинскими дронами "Лютый", повредила по меньшей мере три объекта, спутниковые снимки показали масштабные пожары на месте удара.
В Вербное воскресенье, 13 апреля, 112 российская гвардейская ракетная бригада цинично обстреляла Сумы, убив более 30 мирных жителей. ВСУ отомстили за смерть невинных украинцев и атаковали казарму в городе Шуя Ивановской области, где дислоцируются виновники теракта.
В сети показали момент обстрела российских войск, в частности, изнутри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Те, что устроили адское Вербное воскресенье в Сумах: что известно о 112 ракетной бригаде оккупантов
Видео атаки на 112 российскую бригаду в Шуе
Как сообщает "Милитарный", атаковали казарму российских ракетчиков украинские дроны "Лютый". Произошло это примерно в 9 утра 16 апреля.
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на ракетную бригаду в России: смотрите видео
В результате атаки поражено не менее 3 объектов на территории воинской части, в частности, штаб, казарму и учебный корпус.
ВСУ атаковали 112 бригаду России: смотрите видео
Спутниковые снимки демонстрируют, что на месте удара возникли масштабные пожары.
Внутри было большое количество личного состава бригады, однако, российское Минобороны не спешит обнародовать, сколько погибших и раненых оккупантов в результате мести ВСУ.
Оно даже не упоминало об этом инциденте в своих сводках, а просто отчиталось якобы о сбитии 7 БпЛА.
Последствия атаки на 112 ракетную бригаду / Фото росСМИ и OSINT-сообщества Dnipro
Кадры, опубликованные изнутри казармы, указывают, что атака стала неожиданностью. Видимо, ракетчиков даже не предупредили об атаке беспилотников.
Атака на 112 бригаду в России: смотрите видео
Осторожно, нецензурная лексика! Обстрел казармы в Шуе: смотрите видео