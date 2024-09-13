Россияне жестоко сбросили бомбу на Ахтырку: в доме престарелых от стресса умерли две женщины

Российские захватчики сбросили бомбу на гражданскую инфраструктуру Ахтырки в Сумской области. Повреждены многоэтажка и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, в результате стресса умерли две пожилые женщины.

Сейчас прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

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Российские военные нанесли удар по Ахтырке

Оккупанты обстреляли Ахтырку 13 сентября около 04:45. Враг применил запрещенные международным правом методы ведения войны, сбросив, предварительно, КАБ на гражданскую инфраструктуру.

В результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом, а также три транспортных средства, хозяйственные постройки и помещения местного предприятия.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Из-за стресса умерли 2 женщины

Суспильное пишет, что после атаки умерли две женщины. Они не получили ранений – причиной их смерти стал стресс.

Они находились в Ахтырском доме-интернате для престарелых и лиц с инвалидностью.

В нашем заведении на втором этаже в актовом зале посыпались окна. Там находились женщины, две от стресса умерли. Будем их хоронить,

– сказал директор заведения Виктор Токарев.

Последствия удара по Ахтырке: фото Харьковская облпрокуратура