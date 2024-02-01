Куда попали по аэродрому Бельбек в Крыму и каким оружием

Украинские пилоты атаковали аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Сейчас о последствиях атаки информацию уточняют, как и о том, чем был нанесен удар. В то же время аналитики собрали немало интересных фактов.

Аэродром уже не впервые подвергается атакам, здесь базируются 38-й авиаполк России на самолетах Су-30СМ2 и Су-27, но на нем расположены и другие подразделения тактической авиации врага.

Смотрите также Очень интересная цель, – эксперт по авиации объяснил, чем особенный Бельбек

Чем атаковала Украина

Аналитики считают, что удар осуществили крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, "которые уже давно являются посетителями важных объектов оккупантов".

Целями Storm Shadow/SCALP являются в первую очередь углубленные командные пункты. В частности, сам такой объект был уничтожен в ночь с 5 на 6 января на аэродроме в Саках.

Благодаря тому, что в сети опубликовали видео с попаданием одной из ракет, удалось получить данные OSINT-геолокации. По ее результатам, одна из ракет попала по подземному командному пункту самой авиабазы.



Геолокация удара по аэродрому в Крыму / Фото DniproOsintNew

В то же время российский телеграм-канал ASTRA пишет, что в результате удара поражен пункт связи, указывая номер в/ч 80159. Но этот номер всего 38-го истребительного авиаполка России, а на этой авиабазе размещен радиоцентр штаба всей авиации Черноморского флота страны-агрессора.

Аналитики считают, что уничтожение еще и этого углубленного объекта является очень вероятным, если учесть и тот факт, что ракет запускают обычно несколько. Есть и неофициальная информация и о поражении радиолокационных станций.

К теме Ждем фото, – Игнат об ударе по Бельбеку и его последствиях для врага

К слову, телеграмм-канал "Крымский ветер" обнародовал 1 февраля вероятные фото последствий удара по аэродрому "Бельбек".



Пожар в результате попадания ракеты на аэродром Бальбек / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"



Последствия атаки по аэродрому 31 января / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Что может быть поражено на аэродроме

Аналитики отмечают, что на аэродроме Бельбек Россия держала ценные РЛС типа "Небо". В то же время, как отмечают аналитики, появление информации о поражении самолетов пока выглядит довольно сомнительным.

"Да и для Storm Shadow/SCALP – это не очень удобная цель из-за того, что их боевая часть, в первую очередь, предназначена для уничтожения защищенных подземных объектов", – говорится в статье.

. Есть информация, что после удара по аэродрому Бельбек, который расположен на берегу моря, произошел сдвиг почвы на береговой линии. Поэтому, это прямо указывает на то, что