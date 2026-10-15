Там уничтожено 6 бомбардировщиков: как сейчас выглядит аэродром "Борисоглебск"

В ночь на 15 октября Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Там было уничтожено 6 российских истребителей.

В сети появились спутниковые снимки с места атаки. Их опубликовал телеграм-канал AviVector.

Как сейчас выглядит "Борисоглебск"

На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов знатно прилетело. Как сообщал Генштаб ВСУ, на территории объекта были зафиксированы взрывы и пожар.

Поражение "Борисоглебска" / AviVector

Как пишет Exilenova+, 13 октября на месте поражения было зафиксировано 6 самолетов Су-34.

"Борисоглебск" 13 октября / Exilenova+

Поражение "Борисоглебска" / телеграм-канал "ОПЕРАТИВНЫЙ ИНФОРМ"

Напомним, что Военно-морские силы Украины сообщили, что нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России с помощью ракет "Нептун" украинского производства.

В результате этой атаки удалось уничтожить 6 российских бомбардировщиков Су-34М. Их Россия регулярно использует для атак на украинские города и позиции военных.

А по информации российских телеграм-каналов, в направлении военного аэродрома летели от двух до четырех ракет.