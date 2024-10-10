Россия эвакуирует поселок возле авиабазы "Ханская": вероятно, поразили не только склад топлива

Украинские дроны атаковали авиабазу "Ханская" в российской Республике Адыгея. Известно, что там дислоцируется вражеская авиация, а в момент атаки на объекте могли находиться десятки российских бортов.

Глава Республики Адыгея сообщил, что жителей ближайшего поселка эвакуировали. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, масштабы атаки действительно велики, ведь столб дыма был достаточно долго виден.

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Как атака на авиабазу скажется на России

Удар по базе "Ханская" может быть еще более серьезным, чем недавний по нефтебазе в Феодосии. Ранее западные партнеры говорили, что россияне уже оттянули свои самолеты на другие аэродромы, дальше от границы. Это сделали на случай того, если Украина получит разрешение бить дальнобойным оружием.

Судя по всему, это один из таких аэродромов. Его активно использовали для бомбардировки. Если смотреть на снимки, то выглядит, что было попадание в склад топлива, но на этом аэродроме склад топлива – это не нефтебазы,

– отметил Борис Тизенгаузен.

На авиабазе не стоят большие резервуары, они там выглядят совсем по-другому. Вряд ли людей из соседнего поселка начали бы эвакуировать, если попадание было только по хранилищу с топливом.

Я думаю, что в частности могли попасть по складу хранения КАБов. Поэтому и эвакуируют село, которое расположено в 2 километрах,

– предположил Тизенгаузен.

На аэродроме есть две стоянки для самолетов. Одна в 100 метрах от склада топлива, который, возможно, и является складом боеприпасов, а другая стоянка в 500 метрах. Напомним, что эвакуация проходит в 2 километрах, то есть на авиабазе "Ханская" могут быть более серьезные проблемы.

"Летело достаточное количество беспилотников, поэтому аэродром точно важен. Так война все ближе подходит к России", – подытожил Борис Тизенгаузен.