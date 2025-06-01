На пораженном СБУ аэродроме в Крыму значительно распространился огонь: спутниковый снимок
- СБУ провела операцию на аэродроме "Кировское" в оккупированном Крыму.
- Площадь пожаров на аэродроме увеличилась, огонь распространился до центральной части.
СБУ провела успешную операцию по военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Там зафиксированы пожары.
И по состоянию на вечер 28 июня их площадь увеличилась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
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Огонь распространился до центра аэродрома
В сети показали спутниковый снимок аэродрома "Кировское", сделанный примерно в 14 часов дня.
На нем и заметно, что на пораженном аэродроме значительно увеличилась площадь пожаров.
Ситуация на аэродроме в первой половине дня: смотрите видео
Постепенно огонь сместился в центральную часть аэродрома.
На аэродроме "Кировское" распространяется огонь / Фото "Крымского ветра"
Напомним, что на аэродроме "Кировское" россияне потеряли 3 вертолета Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и ЗГРК "Панцирь-С1".
Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складах хранения боеприпасов, а также разведывательных и ударных БпЛА врага,
– рассказывали в СБУ.
Аэродром расположен вблизи одноименного поселка в оккупированном Крыму.