В России заявили об атаке на аэродром в Брянской области: поврежден самолет Ан-124

В России сообщили о ночной атаке беспилотников в Брянской области 3 апреля. Инцидент произошел на военном аэродроме, после чего заявили даже о поврежденном самолете.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В то же время местные власти молчат – очевидно, боятся, потому что как объяснить россиянам, куда на момент "атаки" делась хваленая ПВО.

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Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая,

– сообщают в российских каналах.

Отмечают, что аэродром якобы атаковали 5 БПЛА. Из них 2 были уничтожены из стрелкового оружия, а еще 2 взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был.

Информация о самолете

Россияне сообщили, что в результате "атаки" небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124. Однако утверждают, что он "не эксплуатировался".

Заметим, что информации о взрывах в Брянской области не было и от Генштаба ВСУ. Пока сказать, что на самом деле произошло на территории российского аэродрома – сложно.

Взрывы могли произойти на аэродроме Сеща

Российские пропагандисты уже успели сообщить больше деталей. Говорят, что украинские беспилотники якобы атаковали аэродром возле поселка Сеща в Брянской области. Заметим, что это именно тот аэродром, откуда сегодня россияне выпустили дроны типа "Шахид" для атаки украинских городов.

Сообщается, что два беспилотника взорвались на территории аэродрома. Уверили, что пострадавших нет. Зато признали, что есть повреждения. Впрочем, какие именно – не указали.

В Брянске настоящий сезон "хлопка"

1 мая в том же Брянске взорвали железную дорогу: поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.

Вчера в Брянской области тоже взорвали железную дорогу – из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

Сегодня же – неприятность на территории аэродрома, о последствиях которой станет известно позже.

Кстати, сегодня произошел также масштабный пожар в российском порту Тамань вблизи Крыма на нефтебазе "Таманьнефтегаз". Российские власти традиционно пока не сообщили о причинах пожара.