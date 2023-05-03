Про це повідомляють російські телеграм-канали. Водночас місцева влада мовчить – очевидно, бояться, бо ж як пояснити росіянам, куди на момент "атаки" поділась хвалена ППО.

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Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня,

– повідомляють у російських каналах.

Зазначають, що аеродром нібито атакували 5 БПЛА. З них 2 було знищено зі стрілецької зброї, а ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще одного безпілотника виявлено не було.

Інформація про літак

Росіяни повідомили, що в результаті "атаки" невеликі пошкодження отримав транспортний літак Ан-124. Однак, стверджують, що він "не експлуатувався".

Зауважимо, що інформації щодо вибухів у Брянській області не було і від Генштабу ЗСУ. Наразі сказати, що насправді відбулось на території російського аеродрому – складно.

Вибухи могли статись на аеродромі Сеща

Російські пропагандисти уже встигли повідомити більше деталей. Кажуть, що українські безпілотники нібито атакували аеродром поблизу селища Сеща у Брянській області. Зауважимо, що це саме той аеродром, звідки сьогодні росіяни випустили дрони типу "Шахід" для атаки українських міст.

Повідомляють, що два безпілотники вибухнули на території аеродрому. Запевнили, що постраждалих немає. Натомість визнали, що є ушкодження. Втім, які саме – не вказали.