Пожежа на нафтобазі почалася ще вночі 3 травня, пише 24 Канал. Уже зранку в мережі публікують світлини та відео, що пожежа триває.
Дивіться також По той бік Кримського мосту спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив нафтобазу у Тамані
У Росії раптово загорівся резервуар із нафтопродуктами
Пожежа сталася у селищі Волна Темрюцького району Краснодарського краю. Там раптово загорівся резервуар із нафтопродуктами.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Дивіться відео пожежі в порту Тамань
Пожежа на нафтобазі настільки налякала жителів селища Волна, що в мережі почали поширювати інформацію, що почалася евакуація. Та місцева влада стверджує, що ситуація нібито не потребує евакуації.
Не дивно, що росіяни в Краснодарському крайні перелякані. Річ у тім, що вони зранку прокинулися й стали свідками, що пожежа все ще триває. У небі здалеку видно стовп диму, який і спричинила пожежа в Тамані.
У Тамані горить нафтобаза / Фото з мережі
Масштабна пожежа в Тамані / Фото з мережі
Російські ЗМІ звинувачують Україну в атаці безпілотниками на нафтобазу в Тамані. Атака буцімто сталася 3 травня о 02:30.
Втім, версія росіян доволі сумнівна, оскільки саме в цей час "Шахіди" окупантів масовано атакували Україну. Всього Росія випустила по різних регіонах України 26 дронів, з яких наші сили ППО збили відразу 21.
Зазначимо, що Тамань розташована поблизу Кримського мосту, на якому в жовтні 2022 року сталася соковита "бавовна".
Росіянам не щастить за нафтопродуктами
- Слід нагадати, що в суботу, 29 квітня, "бавовна" також завітала до росіян у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, спекотно було в Козачій бухті, поблизу якої ворог тримає бойові кораблі.
- Відомо, що окупований Севастополь атакували щонайменше два дрони. Унаслідок цього спалахнула пожежа на нафтобазі в Козачій бухті.
- У ЗСУ заявили, що через вибухи у Севастополі у росіян проблеми з логістикою. Крім того, тепер кораблі Росії бояться заходити у бухти окупованого півострова.
- У ГУР МО повідомили, що внаслідок "бавовни" згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для Чорноморського флоту.