Оттуда взлетают Ту-95, которые запускают ракеты Х-101 по территории Украины. В результате ударов россиянам пришлось передислоцировать бомбардировщики, что отсрочило их потенциальную ракетную атаку. Подробнее 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Самолеты с ракетами Х-101 могли быть наготове

Поскольку дроны ГУР атаковали одномоментно 3 аэродрома, по словам авиаэксперта, россиянам необходимо было поднять все самолеты и передислоцировать их на другие аэродромы. Как оказалось, судна отправили в Воркуту за 2,5 тысячи километров от границы с Украиной на аэродром "Советский".

С 1950-х годов этот аэродром был запасным. В августе 2023 оккупанты его один или два раза использовали, чтобы организовать ракетную атаку по Украине.

За сутки до украинской атаки в ночь на 27 июля, на аэродром в Энгельсе прилетал Ил-76, который привозил Х-101. Есть информация, что 12 бортов, которые той же ночью летали между аэродромами "Оленья" и Энгельса, были снаряжены ракетами Х-101. То есть фактически ударами по аэродромам удалось отсрочить ракетную атаку.

Однако до сих пор не знаем, успели ли они поднять все самолеты. Потому что один Ту-22М3 на аэродроме "Оленья" таки повредили, но, каким было его состояние... Был ли это тот, который пару месяцев назад сошел со взлетной полосы, или какой-то другой, который не мог подняться, это пока неизвестно. Но знаем его бортовой номер. Это, возможно, не самый эффективный удар, но самый мощный за все время. Он показал наши способности,

– отметил Константин Криволап.

И добавил, что Ту-95 все время были в воздухе, их смогли поднять. Закончили тренировки около 3 ночи 27 июля, а уже около 06:00 – 07:00 утра им нужно было снова подняться, чтобы передислоцироваться в Воркуту на аэродром "Советский". Россияне думают, что их там не достанут, но Константин Криволап выразил уверенность, что украинские дроны и туда долетят.

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Что известно об аэродроме "Оленья"

Авиационный эксперт объяснил, что аэродром "Оленья" расположен на Кольском полуострове, где размещено около 80 военных баз. Там невероятно большая концентрация ПВО, в частности, северного флота. Сейчас его пытаются усилить, поскольку после вступления Финляндии в НАТО там организовывают натовские базы. Теперь россияне боятся, что от границы с Альянсом менее 300 километров до их основной базы северного флота в Североморске.

То есть там такой серьезный "замес", потому что ПВО вообще не сработала,

– отметил Криволап.

Кроме того, расстояние в 1800 километров до аэродрома "Оленья" 1800 – это же по прямой. В то же время наши дроны должны были вынужденно обходить Ленинградскую область и где-то маневрировали, поэтому расстояние может быть еще больше. В частности, также из-за того, что БпЛА поразили аэропорт в Энгельсе и "Дягилево".