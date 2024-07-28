Звідти злітають Ту-95, які запускають ракети Х-101 по території України. Унаслідок ударів росіянам довелося передислокувати бомбардувальники, що відтермінувало їхню потенційну ракетну атаку. Детальніше 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Літаки з ракетами Х-101 могли бути напоготові

Оскільки дрони ГУР атакували одномоментно 3 аеродроми, за словами авіаексперта, росіянам необхідно було підняти всі літаки та передислокувати їх на інші летовища. Як виявилося, судна відправили у Воркуту за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною на аеродром "Совєтський".

З 1950-х років це летовище було запасним. У серпні 2023 року окупанти його один чи два рази використовували, аби організувати ракетну атаку по Україні.

За добу до української атаки в ніч на 27 липня, на аеродром в Енгельсі прилітав Іл-76, який привозив Х-101. Є інформація, що 12 бортів, які тієї ж ночі літали між летовищами "Оленья" та Енгельса, були споряджені ракетами Х-101. Тобто фактично ударами по аеродромах вдалося відтермінувати ракетну атаку.

Однак дотепер не знаємо, чи встигли вони підняти всі літаки. Тому що один Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" таки пошкодили, але, яким був його стан... Чи то був той, який пару місяців тому зійшов зі злітної смуги, чи якийсь інший, який не міг піднятися, це поки невідомо. Але знаємо його бортовий номер. Це, можливо, не найефективніший удар, але найпотужніший за весь час. Він показав наші спроможності,

– зазначив Костянтин Криволап.

І додав, що Ту-95 весь час були в повітрі, їх змогли підняти. Закінчили тренування близько 3 ночі 27 липня, а вже близько 06:00 – 07:00 ранку їм потрібно було знову піднятися, аби передислокуватися у Воркуту на аеродром "Совєтський". Росіяни думають, що їх там не дістануть, але Костянтин Криволап висловив впевненість, що українські дрони і туди долетять.

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Що відомо про аеродром "Оленья"

Авіаційний експерт пояснив, що летовище "Оленья" розташоване на Кольському півострові, де розміщено близько 80 військових баз. Там неймовірно велика концентрація ППО, зокрема, північного флоту. Зараз його намагаються посилити, оскільки після вступу Фінляндії в НАТО там організовують натівські бази. Тепер росіяни бояться, що від кордону з Альянсом менш як 300 кілометрів до їхньої основної бази північного флоту у Сєвєроморську.

Тобто там такий серйозний "заміс", тому що ППО взагалі не спрацювала,

– наголосив Криволап.

Крім того, відстань у 1800 кілометрів до аеродрому "Оленья" 1800 – це ж по прямій. Водночас наші дрони мали вимушено обходити Ленінградську область та десь маневрували, тому відстань може бути ще більшою. Зокрема, також через те, що БпЛА уразили летовище в Енгельсі та "Дягілєво".