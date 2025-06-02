В России обвиняют руководство страны в атаке на аэродромы, – ISW

1 июня СБУ атаковала дронами 4 российских аэродрома, уничтожив 41 самолет. В России возмущены тем, что украинцам удалось провернуть такую операцию прямо под носом у врага.

Уже известно, что дроны, которые атаковали авиабазы хранились на территории России. По словам президента Зеленского, "офис" операции "Паутина" размещался непосредственно возле здания ФСБ в одной из областей страны-агрессора, передает 24 Канал.

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В России ищут виновных

Как отмечает Институт изучения войны, после атаки БПЛА 1 июня российские чиновники и военкоры обвинили российское руководство в неспособности защитить военную инфраструктуру от украинских ударов.

Так, депутат госдумы и бывший заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев (который ранее критиковал минобороны России и которого впоследствии дума исключила из комитета по обороне) обвинил российские спецслужбы в недостаточной защите авиабаз и в том, что они допустили подъезд грузовиков к целям.

Военкоры заявили, что высшее военное руководство России продолжает игнорировать необходимость защиты военных объектов и полагается на то, что много важной военной инфраструктуры расположено далеко от Украины. Они утверждают, что такая позиция неоднократно приводила к "масштабным" провалам и позволяла Украине нарушать границы и воздушное пространство России. В частности, блогеры критикуют решение командования хранить стратегическую авиацию на открытых площадках без надлежащей охраны.