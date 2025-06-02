России, вероятно, будет трудно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили, – ISW

Украина 1 июня осуществила масштабную операцию против стратегической авиации страны-агрессора. России, вероятно, будет трудно заменить самолеты, которые украинские войска повредили и уничтожили.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Анализ последствий атаки на аэродромы стратавиации России

Аналитики пишут, что России, вероятно, будет сложно заменить самолеты, которые украинские силы повредили и уничтожили.

Еще в сентябре 2023 года Forbes сообщал, что один самолет А-50 стоит примерно 500 миллионов долларов, а в Kyiv Independent 1 июня сообщили, что в России есть менее 10 А-50 в эксплуатации.

Издание The Economist 1 июня сообщило, что Россия, вероятно, имеет в целом менее 90 действующих Ту-22, Ту-95 и Ту-160. Украинские источники недавно отметили, что Россия все чаще использует самолеты Су, а не стратегические бомбардировщики, для запуска крылатых ракет.

Россия, вероятно, прибегла к такому шагу, чтобы не рисковать своими стратегическими бомбардировщиками, это свидетельствует о том, что она обеспокоена ограниченным количеством своих стратегических бомбардировщиков.

Указывается, что один из связанных с Кремлем милблогеров ранее заявил, что Россия больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, и отметил, что шасси невозможно заменить.