Как готовили дроны к атаке на военные аэродромы в России: эксклюзивные кадры от СБУ

1 июня СБУ провела невероятную операцию, которую реализовывала полтора года. Дрона атаковали 4 вражеские авиабазы, вылетая прямо из грузовиков.

Источники 24 Канала в спецслужбах рассказывают об поражении по меньшей мере 41 самолета стратегической авиации врага.

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Как СБУ готовили атаку на вражеские аэродромы

Сначала СБУ отправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, после чего дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

На уникальных фото от СБУ видно, как именно готовили БПЛА к атаке на военные аэродромы.

Как дроны готовили к спецоперации / Фото источника

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.