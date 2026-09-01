Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке?

В результате взрыва спецавтомобиль получил существенные повреждения и не может выполнять задачи по назначению.

Пострадали четверо спасателей,

– отметил Федоров.

Медики оказывают необходимую помощь раненым пожарным, их состояние контролируют врачи.

Этот инцидент произошел на фоне очередной массированной атаки российской армии по территории Украины в ночь на 1 сентября. Враг нанес ракетные удары по Киеву, где под обстрел попали гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах столицы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Всего в Киеве погибли восемь человек. В Соломенском районе частично разрушен частный жилой дом, ранения получили пять человек, в том числе трое детей.

Под обстрелом ночью оказалась и Одесская область. Там поврежден пропускной пункт "Орловка" на границе с Румынией. Из-за этого КПП приостановил работу.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский дрон целенаправленно поразил гражданский автомобиль с шахтерами ДТЭК в Днепропетровской области, в результате чего погибли двое работников.