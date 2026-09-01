Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку?

У результаті вибуху спецавтомобіль зазнав суттєвих ушкоджень та не може виконувати завдання за призначенням.

Поранені четверо рятувальників,

– зазначив Федоров.

Медики надають необхідну допомогу пораненим вогнеборцям, їхній стан контролюють лікарі.

Цей інцидент стався на тлі чергової масованої атаки російської армії по території України в ніч проти 1 вересня. Ворог завдав ракетних ударів по Києву, де під обстріл потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова у п'яти районах столиці.

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Загалом у Києві загинуло восьмеро людей. У Солом'янському районі частково зруйновано приватний житловий будинок, поранень зазнали п'ятеро людей, зокрема троє дітей.

Під обстрілом уночі була й Одещина. Там пошкоджений пропускний пункт "Орлівка" на кордоні з Румунією. Через це КПП призупинив роботу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський дрон цілеспрямовано влучив у цивільне авто з шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє працівників.