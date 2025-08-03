Оккупанты в очередной раз терроризировали Харьковскую область беспилотниками. Враг нанес 10 ударов по Балаклее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.

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Что известно об атаке на Балаклею?

Виталий Карабанов рассказал, что по состоянию на 03:09 было зафиксировано не менее 10 вражеских ударов по Балаклее.

В результате атаки охвачено огнем более 10 жилых домов – практически вся улица,

– отметил он.

К сожалению, в результате российского террора есть пострадавшие. На местах происшествия работают соответствующие службы, людям оказывается необходимая помощь.

Напомним, что в ночь на 3 августа оккупанты атаковали Харьковщину ударными дронами. Местные жители сообщали о взрывах, в частности, в Харькове и Чугуеве.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов вспыхнули частные дома. В свою очередь, городской голова отметил, что целью обстрела стало складское здание возле жилой застройки.