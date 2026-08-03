Там, возможно, собирали БПЛА: в Белгороде горит технологический университет после атаки дронов

В российском Белгороде беспилотники провели атаку на здание Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. По данным OSINT-сообществ, в вузе, возможно, разрабатывали и испытывали системы управления беспилотниками.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке дронов на Белгород?

В сети распространились кадры предполагаемых последствий атаки. По предварительным данным, после атаки в здании вспыхнул масштабный пожар. Информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.

По информации OSINT-аналитиков, в БГТУ разрабатывали автоматизированную систему управления беспилотными летательными аппаратами. На одном из видео это также якобы подтверждает женщина, находившаяся на месте происшествия.

Осторожно нецензурная лексика! В БГТУ масштабный пожар после атаки дронов: смотрите видео

В то же время, руководство университета ранее заявляло, что создаваемые там беспилотники имеют исключительно гражданское назначение. Их якобы планировали использовать для мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотосъемки.

Кроме того, летом 2026 БГТУ объявил набор школьников на летние изменения по курсу по разработке беспилотников, что также привлекло внимание к деятельности учебного заведения.

Пожар после атаки дронов в Белгороде: смотрите видео

Официального подтверждения информации об использовании университета для разработки или испытания военных беспилотников пока нет. Также российские власти пока не комментировали возможные последствия атаки.

Напомним, ночью 27 июля беспилотники массированно атаковали российский Белгород. По данным местных ресурсов, под удар попала центральная часть города и район Харьковской горы. После десятков взрывов вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома, частично исчезли свет и вода. Российские власти заявили о 12 пострадавших, возгорании нескольких квартир и 15 автомобилей, а также частичном разрушении одного из домов.

Кроме того, ночью и утром, 21 июля, Белгород оказался под ракетным ударом. По данным OSINT-аналитиков, могли быть поражены объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в части города исчезло водоснабжение. По словам местных властей, обошлось без пострадавших.