Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку дронів на Бєлгород?

У мережі поширилися кадри ймовірних наслідків удару. За попередніми даними, після атаки в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Інформації про постраждалих або масштаби руйнувань наразі немає.

За інформацією OSINT-аналітиків, у БДТУ розробляли автоматизовану систему керування безпілотними літальними апаратами. На одному з відео це також нібито підтверджує жінка, яка перебувала на місці події.

Обережно нецензурна лексика! У БДТУ масштабна пожежа після атаки дронів: дивіться відео

Водночас керівництво університету раніше заявляло, що створювані там безпілотники мають виключно цивільне призначення. Їх нібито планували використовувати для моніторингу ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомки.

Крім того, влітку 2026 року БДТУ оголосив набір школярів на літні зміни за курсом із розробки безпілотників, що також привернуло увагу до діяльності навчального закладу.

Пожежа після атаки дронів у Бєлгороді: дивіться відео

Офіційного підтвердження інформації про використання університету для розробки чи випробування військових безпілотників наразі немає. Також російська влада поки не коментувала можливі наслідки атаки.

Нагадаємо, уночі 27 липня безпілотники масовано атакували російський Бєлгород. За даними місцевих ресурсів, під удар потрапили центральна частина міста та район Харківської гори. Після десятків вибухів спалахнули пожежі, було пошкоджено житлові будинки, частково зникли світло й вода. Російська влада заявила про 12 постраждалих, загоряння кількох квартир і 15 автомобілів, а також часткове руйнування одного з будинків.

Крім того, уночі та вранці 21 липня Бєлгород опинився під ракетним ударом. За даними OSINT-аналітиків, могли бути уражені об'єкти енергетичної інфраструктури, через що в частині міста зникло водопостачання. За словами місцевої влади, минулося без постраждалих.