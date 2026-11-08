Россия вновь совершила атаку на энергетику Киевской области

Вечером 8 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины в Киевской области. В связи с этой атакой в населенных пунктах возможны перебои с электроснабжением и внеплановые изменения графиков отключений.

Как сообщила Белоцерковская городская территориальная община, в настоящее время на территории сохраняется высокий риск повторных ударов. Местных жителей призывают находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия атаковала Белоцерковщину

Аварийные службы и профильные специалисты приступят к работам по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных сетей только что ситуация с безопасностью позволит это сделать.

В случае обнаружения повреждений жилых домов или коммерческих помещений жителей просят немедленно фиксировать разрушения.

Сообщить о фактах повреждений можно по спецлинии 102 или в центр оперативного реагирования департамента жилищно-коммунального хозяйства по номерам 067-310-77-55, 099-310-77-55 и 063-310-77-55.

Напомним, что с начала ноября российские оккупационные войска нанесли десятки прицельных ударов по объектам генерации и магистральным сетям передачи электроэнергии. Наиболее сложная ситуация сохранялась именно в столичном регионе, где из-за масштабных повреждений энергетики вынуждены применять жесткие ограничения и графики отключений.

Недавно президент провел селекторное совещание по восстановлению энергетики после российских ударов, на котором констатировал, что самая сложная ситуация с электричеством и водой сложилась в Киеве. Он с подверг критике столичные власти, что это произошло из-за провала в подготовке резервного энергоснабжения.