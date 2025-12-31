Подробнее о последствиях рассказал председатель Киевской ОГА Николай Калашник, передает 24 Канал.
Смотрите также Массированная атака на Одессу: в городе горела многоэтажка, есть пострадавшие
Какие последствия атаки на Белую Церковь?
Оба пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Прошло без госпитализации.
У мужчины 1964 года рождения осколочные ранения руки и головы, а у женщины 1977 года рождения - острая реакция на стресс.
Во время атаки были повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Там выбиты окна, изуродованы балконы.
Обычные дома, где люди спали, ждали утра, готовились к праздникам,
– отметил Николай Калашник.
В первую очередь в пострадавших квартирах закроют окна, чтобы защитить от мороза.
Ночью от обстрелов пострадала Одесская область
Кроме Киевщины, в ночь на 31 декабря взрывы раздавались и в Одесской области. В Одессе из-за атаки появились проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.
В двух районах города было попадание в многоэтажки. В одной из них вспыхнул пожар.
На данный момент известно о 6 пострадавших, в том числе 3 детей.