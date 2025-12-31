Подробнее о последствиях рассказал председатель Киевской ОГА Николай Калашник, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки на Белую Церковь?

Оба пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Прошло без госпитализации.

У мужчины 1964 года рождения осколочные ранения руки и головы, а у женщины 1977 года рождения - острая реакция на стресс.

Во время атаки были повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Там выбиты окна, изуродованы балконы.

Обычные дома, где люди спали, ждали утра, готовились к праздникам,

– отметил Николай Калашник.

В первую очередь в пострадавших квартирах закроют окна, чтобы защитить от мороза.

