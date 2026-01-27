В Бродах зафиксировали неприятный запах: в норме ли радиационный фон на Львовщине

Утром 27 января Россия обстреляла Львовскую область. В результате этого в Бродах поднялся дым.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, в норме ли радиационный фон в городе.

Какой радиационный фон на Львовщине?

По данным Львовского РЦГМ, по состоянию на 8:00 27 января радиационный фон составляет:

Львов – 10 мкР/ч;

Рава-Русская – 10 мкР/ч;

Каменка-Бугская – 9 мкР/ч;

Броды – 12 мкР/ч;

Яворов – 9 мкР/ч;

Мостиска – 10 мкР/ч;

Дрогобыч – 10 мкР/ч;

Стрый – 12 мкР/ч;

Турка – 14 мкР/ч;

Славское – 16 мкР/ч;

Отмечается, что контрольный уровень радиационного фона – до 25 мкР/ч, то есть пока все показатели в пределах нормы.

Какие последствия атаки на Львовщину?