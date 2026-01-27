Укр Рус
27 января, 10:24
2
Обновлено - 10:26, 27 января

В Бродах зафиксировали неприятный запах: в норме ли радиационный фон на Львовщине

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Российские обстрелы Львовщины вызвали дым в Бродах.
  • Радиационный фон остается в пределах нормы, не превышая 25 мкР/ч.

Утром 27 января Россия обстреляла Львовскую область. В результате этого в Бродах поднялся дым.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, в норме ли радиационный фон в городе.

Какой радиационный фон на Львовщине?

По данным Львовского РЦГМ, по состоянию на 8:00 27 января радиационный фон составляет:

  • Львов – 10 мкР/ч;
  • Рава-Русская – 10 мкР/ч;
  • Каменка-Бугская – 9 мкР/ч;
  • Броды – 12 мкР/ч;
  • Яворов – 9 мкР/ч;
  • Мостиска – 10 мкР/ч;
  • Дрогобыч – 10 мкР/ч;
  • Стрый – 12 мкР/ч;
  • Турка – 14 мкР/ч;
  • Славское – 16 мкР/ч;

Отмечается, что контрольный уровень радиационного фона – до 25 мкР/ч, то есть пока все показатели в пределах нормы.

Какие последствия атаки на Львовщину?

  • Российские дроны 27 января атаковали объект инфраструктуры в Бродах, вызвав возгорание нефтепродуктов и густой дым. Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна и двери, ограничить передвижение по улицам.

  • Кроме того, в школах отменены уроки. Те заведения, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.

  • Всего в ночь на 27 января Россия запустила по Украине 165 ударных БПЛА, из которых более 100 были "Шахеды". Украинской ПВО удалось уничтожить 135 вражеских дронов на Севере, Юге, в Центре и Востоке страны. Однако произошло попадание 24 дронов на 14 локациях.