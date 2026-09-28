В Киевской области в результате атаки поврежден склад: в воздухе зафиксировано превышение уровня аммиака
В результате российской атаки 28 сентября в Броварском районе Киевской области было повреждено складское здание, где из-за пожара зафиксировано незначительное локальное превышение уровня аммиака. Специалисты заверили, что угроз для жизни и здоровья населения нет, однако призывают соблюдать меры безопасности.
Как сообщил глава КОДА Тимур Ткаченко, на месте попадания сразу же провели радиационную и химическую разведку.
Какова ситуация в Киевской области?
По состоянию на 14:39 пожарные уже локализовали пожар и в настоящее время продолжают тушение здания.
По данным мониторинговой станции атмосферного воздуха, незначительное превышение концентрации аммиака NH3 зафиксировано исключительно локально – непосредственно в зоне пожара.
В самом городе Бровары никаких превышений нормативных показателей не выявлено.
Воздействие на организм и меры безопасности
Специалисты отмечают, что текущие концентрации вещества не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан. Однако длительное пребывание в зоне задымления может вызывать легкое раздражение слизистых оболочек носа или першение в горле.
Также в воздухе ощущается запах продуктов горения, который может вызывать дискомфорт при дыхании. В связи с этим жителям района рекомендуется оставаться в помещениях и временно ограничить прогулки.
Рекомендации для жителей района
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют держать окна и двери закрытыми, не находиться длительное время на открытом воздухе и пить достаточно воды. Кроме того, кондиционеры следует выключить.
Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения.
Отметим, утром Ткаченко сообщил, что за последние сутки под ударами оказались только гражданские объекты. В результате атак погибли три человека, еще восемь пострадали. Всего повреждено 21 гражданский объект в 5 районах области.
В частности, повреждения получили складские и административные помещения, частный дом, рынок, производственные и сельскохозяйственные объекты, многоэтажное здание и 13 транспортных средств.
Под ударами весь день находится и Киев – в столице периодически раздаются взрывы. Последствия фиксируются в различных районах города, в частности, в Шевченковском произошел обстрел здания НАН.