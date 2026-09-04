4 сентября, 10:05
В Броварах после атаки загорелось предприятие: власти обратились к жителям
Утром Россия совершила очередную атаку с помощью дронов по Киевской области. В Броварах загорелось предприятие.
Утром Россия нанесла удар реактивными дронами по Киевской области.
По словам мэра Броваров, в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
"Просьба закрыть окна, поскольку дым от пожара распространяется по городу", – отметил чиновник.