В Броварах после атаки загорелось предприятие: власти обратились к жителям

Утром Россия совершила очередную атаку с помощью дронов по Киевской области. В Броварах загорелось предприятие.

Утром Россия нанесла удар реактивными дронами по Киевской области.

По словам мэра Броваров, в результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

"Просьба закрыть окна, поскольку дым от пожара распространяется по городу", – отметил чиновник.