Близько 09:22 у Броварському районі знову оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.
Які наслідки атаки на Бровари?
О 09:31 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який летів на Бровари з півночі.
О 09:46 з'явилася інформація про рух реактивного дрона на Бровари з півдня.
Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Чиновник попросив місцевих жителів закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто.
Станом на 10:00 військові попереджали, що на Бровари прямує реактивний дрон з півдня.
Нагадаємо, що вранці у Броварах вже фіксували наслідки російської атаки. Тоді уламки БпЛА впали на території складських приміщень в межах громади. За словами мера, пожежу швидко локалізували.
До слова, уночі росіяни поцілили по складських приміщеннях на Софіївській Борщагівці.