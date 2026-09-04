Близько 09:22 у Броварському районі знову оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів.

Які наслідки атаки на Бровари?

О 09:31 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який летів на Бровари з півночі.

О 09:46 з'явилася інформація про рух реактивного дрона на Бровари з півдня.

Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Чиновник попросив місцевих жителів закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто.

Станом на 10:00 військові попереджали, що на Бровари прямує реактивний дрон з півдня.

Нагадаємо, що вранці у Броварах вже фіксували наслідки російської атаки. Тоді уламки БпЛА впали на території складських приміщень в межах громади. За словами мера, пожежу швидко локалізували.

До слова, уночі росіяни поцілили по складських приміщеннях на Софіївській Борщагівці.